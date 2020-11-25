Любимая подростками еда оказалась вредной для здоровья их сердца

25.11.2020, 18:52, Разное



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Что такое ультра-обработанные продукты

Ультра-обработанными или ультра-переработанными называют те продукты питания, для изготовления которых применяются различные сложные технологические процессы. Характерные примеры ультра-обработанных продуктов: сладкая газировка, многие сладости, расфасованные снэки, спрэды, хлопья для завтрака, сосиски, бургеры, супы быстрого приготовления.

Для их приготовления из цельных продуктов (овощей, зерна и других) извлекают нужные компоненты, которые затем подвергаются переработке (обычно в несколько этапов). Часто ультра-обработанные продукты можно опознать по наличию в составе компонентов, которых нет на кухне простого человека (кукурузный сироп с высоким содержанием глюкозы, концентраты, модифицированные масла, гидролизованные белки).

«В ультра-обработанных продукта обычно высоко содержание сахара, соли, транс-жиров или насыщенных жиров. В них мало клетчатки и нужных питательных веществ», – указывает доктор Зефенг Жанг (Zefeng Zhang), эпидемиолог из Центров контроля и профилактики заболеваний в Атланте, соавтор нового исследования.

Большое количество соли в рационе связано с риском развития повышенного артериального давления, а насыщенные жиры – с риском ишемической болезни сердца.

Ученые сообщают, что в США взрослые люди получают более половины, а дети – две трети суточных калорий за счет ультра-переработанных продуктов.

Опасность для подростков

В новом исследовании приняли участие более 5500 подростков. Ученые оценили их диету и состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Авторы научной работы изучили физическую активность, вес, артериальное давление, уровни сахара, холестерина и артериального давления подростков.

Исследование показало, что подростки едят больше ультра-обработанных продуктов, чем взрослые: они получают за их счет около 66% калорий.

С увеличением потребления калорий за счет ультра-обработанных продуктов на каждые 5% показатель сердечно-сосудистого риска подростков увеличивался на 0,13 баллов по 12-балльной шкале. Авторы указывают, что это свидетельствует о вероятности развития сердечно-сосудистых болезней в будущем.

Эксперты считают данные об уровне потребления подростками ультра-обработанных продуктов пугающими.

«Остается очень мало места для здоровой пищи, которая дает подросткам питательные вещества, которые им действительно нужны – овощей, бобовых, фруктов, рыбы, молока с низким содержанием жира», – утверждает Аманда Перак (Amanda Marma Perak), доцент Северо-Западного университета.

Зефенг Жанг указывает, что существует опасность переедания ультра-переработаннми продуктами: люди могут есть их, даже если не испытывают голод. Кроме того, такая еда хуже утоляет голод, поэтому ее приходится съедать больше, чем менее переработанных продуктов.

Ученые советуют всем есть «настоящую еду» – продукты, которые максимально близки к тому, какими их создала природа.