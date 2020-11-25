 

СТРАНА – по прогнозам экспертов, коронавирусом могут заразиться 70% украинцев

25.11.2020, 18:40, Новости дня

Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Как передаёт «СТРАНА», эксперт считает, что коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины, а число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулёза и остальные заболевания по абсолютному количеству людей.


Reuters

Украинский врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости по стране. Как пишет «СТРАНА», по его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины. 

Как отмечает издание, об этом Дубров рассказал в видеообращении, опубликованном на Telegram-канале Минздрава Украины «Коронавирус Инфо». 

«Если заболеют 70 процентов из 40 миллионов, то есть 30 миллионов, и два процента из них умрёт, то, извините, число умерших превысит все вместе взятые показатели инсультов, инфарктов, туберкулёза и остальные заболевания не по процентному соотношению, а по абсолютному количеству людей», — заявил Дубров. 

По его словам, смертность от коронавируса остаётся низкой по сравнению с другими заболеваниями только из-за относительно низкой распространённости болезни. Если же большинство украинцев в момент станут переносчиками, смертность превысит уровень летальности многих опаснейших заболеваний. 

Так, медик рассказал, что на Украине вследствие осложнения коронавируса умирает 1,9—2% пациентов. Однако уровень заразности COVID-19 приведёт к смертности выше, чем у туберкулеза, так как им болеет не более 7% населения. 

Как напоминает издание, ранее Сергей Дубров обратился к тем, кто не верит в существование коронавирусной болезни. Он попросил их умирать дома и не обращаться за медицинской помощью.



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