 

Guardian – Facebook снова попал в скандал из-за неонацистских пабликов

25.11.2020, 18:40, Новости дня

В Facebook и Instagram обнаружена сеть маркетинговых страниц, принадлежащих белым расистам с более чем 80 тысячами последователей. Как пишет The Guardian, крупнейшая в мире компания-оператор социальной сети уже подвергалась критике за бездействие после того, как два года назад ей сообщили об экстремистской деятельности на её платформе, и теперь снова она оказалась в центре скандала.


Reuters

Facebook и Instagram размещают на своих страницах паблик белых расистов с более чем 80 тысячами подписчиков и ссылками на британских ультраправых, среди которых есть и студент, обвиняемый в преступной террористической деятельности. Как пишет The Guardian, из-за этого на крупнейшую в мире компанию-оператора социальной сети вновь оказывают давление, требуя от неё пресекать распространение экстремизма.

Как отмечает издание, сеть, в которой размещено более 40 неонацистских пабликов, предлагает товары, включая нацистскую символику и наклейки, восхваляющие Кайла Риттенхауса, который  застрелил двух чернокожих протестующих из числа сторонников движения Black Lives Matter. 

По данным Лондонского центра по противодействию разжиганию ненависти в интернете, из средств, получаемых от продажи товаров, осуществляется финансирование неонацистских экстремистских движений, действующих на Украине.

Данная информация обнародована в то время, когда компания Facebook, являющаяся объектом пристального внимания из-за её неправильной политики и нарушения правил, пытается доказать, что она борется с ненавистническими высказываниями и экстремизмом. Однако в докладе, подготовленном совместно с Коалицией за более безопасный интернет, говорится, что эту компанию-оператора социальных сетей впервые предупредили по поводу неонацистского паблика два года назад и с тех пор он значительно расширился.

«Руководство компании Facebook создаёт угрозу безопасности общества, позволяя неонацистам финансировать свою деятельность через социальные сети Facebook и Instagram. Впервые руководству Facebook сообщили об этой проблеме два года назад, но оно никаких действий не предприняло», — заявил глава британского Центра по борьбе с ненавистью в сети Имран Ахмед.

После того как к руководству Facebook обратились журналисты газеты The Observer, неонацистские материалы начали удалять с его страниц. Позже представитель компании заявил: «Мы удалили контент, который противоречит принципам нашей политики, запрещающим организации, представляющие опасность. Мы регулярно работаем над улучшением нашей технологии, чтобы быстрее находить и удалять этот контент, и, хотя ещё многое предстоит сделать, мы делаем успехи. Facebook и Instagram заблокировали на своих страницах более 250 организаций, пропагандирующих идеи превосходства белых».



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