Археологи рассказали, каким был рост библейского воина-гиганта Голиафа

25.11.2020, 18:36, Новости дня

Ученых давно не удивляет стиль древний писаний (к ним относится и Библия), по которому многие вещи явно преувеличивались. На этот раз исследователей заинтересовал вопрос: действительно ли легендарный Голиаф был таким великаном, как о нем написано в источнике?

Сотрудники Университета Бригама без труда нашли ответ. Они сослались на результаты раскопок в тех землях, где по легенде жил Голиаф. Расстояние между стенами там никогда не превышает 7 футов и 10 дюймов, отмечают они. Это значит, что человек большего роста просто не смог бы обрести горизонтальное положение, чтобы поспать.

Таким образом, было установлено, что рост «гиганта» Голиафа вряд ли был большим, чем у среднестатистического современного баскетболиста. Кстати, самый высокий в мире человек имел рост примерно на один фут больше.