Оказывается, дельфины могут замедлять сердцебиение

25.11.2020, 18:36, Новости дня

Ученые исследовали физиологические показатели дельфинов и выяснили, что они могут замедлять сердцебиение во время погружения под воду.

Речь идет не о рыбах, которые дышат через жабры, извлекая кислород из воды. Это млекопитающие, которые также живут в воде, но дышать могут только атмосферным воздухом.

Однако для них жизненно важным является умение надолго задерживать дыхание. Как установлено, при этом также замедляется пульс. Такая способность организма позволяет дельфинам увеличить потенциал каждого вдоха, чтобы без всякого риска нырять на большую глубину. Во время исследования показатели снимали с трех взрослых самцов, у которых наблюдались одни и те же процессы. Также ученые отметили, что морские млекопитающие переживают сильный стресс, когда в воде распространяются посторонние шумы от взрывов или проплывающих рядом больших кораблей.