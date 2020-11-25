Крупнейшее в истории Земли вымирание животных произошло из-за дождя

25.11.2020, 18:36, Новости дня

Библейская история о Всемирном потопе не является преувеличением, утверждают ученые. В истории нашей планеты было несколько периодов массового вымирания. Один из них произошел из-за дождя.

Как пояснили китайские исследователи, очередной катастрофический сценарий был разыгран на Земле примерно 233 миллиона лет назад. Данный период назван Карнианским Плювиальным эпизодом. После длительной засухи на планете прошли непрекращающиеся ливни, в результате которых была затоплена основная часть суши. Достаточно быстро вымерло две трети обитателей не только на суше, но и в морской воде, которая резко изменила свой химический состав.

Данную катастрофу превзошло только Пермское вымирание, уточняют ученые. Тогда, напомним, вымерло 90% видов живых организмов.