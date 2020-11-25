Собянин оценил результаты внедрения цифровых технологий в работу московских врачей

25.11.2020, 18:32, Новости дня

Московские власти активно внедряют цифровые технологии, облегчающие работу врачей. Так, за счет голосового ввода время заполнения врачебных протоколов сократилось на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У врачей на счету каждая минута. Поэтому мы активно внедряем цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи. Например, в большинстве столичных поликлиник работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования – программа набирает текст – врач проверяет его перед отправкой. Это на 20% быстрее, чем записывать от руки», – написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По словам мэра, эффективнее всего голосовой ввод работает при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии, что на сегодняшний день актуально как никогда.

«Недавно я рассказывал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы. Так вот, на сегодняшний день ИИ помог обработать больше 500 тысяч КТ-снимков для диагностики ковида. Искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень важно при COVID-19, когда решение о тактике лечения надо принимать за считанные часы», – добавил градоначальник.

Время описания КТ-снимка сократилось до 15 минут, заключение сразу передается лечащим врачам, отметил Собянин.

Ранее Собянин пообещал за три года завершить ремонт 135 московских городских поликлиник.