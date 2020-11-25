Доктор Мясников объяснил, почему КТ при коронавирусе нельзя делать всем

25.11.2020, 18:32, Новости дня

Компьютерная томография не сможет найти следы коронавируса в легких пациента, если COVID-19 проявляет себя в виде острого респираторного заболевания, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Компьютерная томография – это метод диагностики, а не лечения. Поймите, COVID существует в двух разновидностях. В 90% [случаев] это ОРЗ. И бывает COVID-пневмония, это 10% случаев, поэтому КТ бессмысленно в диагностике ковид-ОРЗ», – передает Ura.ru его слова.

По словам Мясникова, КТ активно применяли в начале пандемии, когда было большое количество ложноотрицательных тестов на коронавирус. «Мы ориентировались на клинику и на КТ. Если мы на КТ видели определенные симптомы, пресловутое «матовое стекло», то мы понимали, что диагноз коронавирусной инфекции здесь, наверное, есть, несмотря на отрицательный результат», – сказал он.

Также врач призвал своих коллег вернуться к старому методу использования КТ, как это было до пандемии. «КТ должно вернуться к тому, что было всегда. То есть по показанию [врача] людям с пневмонией. Для определения объема поражения, определения тактики ведения больного, где его лечить в больнице ли, в реанимации ли», – заключил Мясников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.