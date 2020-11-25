 

США введут новые санкции против РФ и Китая

25.11.2020, 18:32, Новости дня

Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении четырех юридических лиц из РФ и Китая за связи с Ираном, сообщил спецпредставитель госдепа Эллиот Абрамс.

По данным Абрамса, новые санкции коснутся четырех компаний из РФ и Китая, их введут за содействие ракетной программе Ирана. Он отметил, что США продолжат оказывать давление на Иран, и предупредил о новых санкциях в предстоящие недели и месяцы, передает Reuters.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что санкции Вашингтона против трех российских компаний являются дискриминационным шагом, направленным на «подрыв» их экономического потенциала. Напомним, под санкции США попали российские компании «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, якобы нарушают американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.



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