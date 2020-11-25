Мнение: Кто этот мощный старик?!

25.11.2020, 18:30, Разное



Криптолюбимец Америки

Понимаю, что всем уже надоел американскими выборами, в России своих проблем невпроворот – но еще чуть-чуть, последняя вишенка на торте! Это уж очень смешно – прекрасная иллюстрация поговорки “усердие не по разуму”. Форбс сообщает, что, поскольку мешки с “голосами за Байдена” несут и несут, а пересчеты продолжаются – этот 78-летний старичок, который практически не вел свою кампанию (его большую часть времени держали в подвале, опасаясь ковида), становится феноменальным, САМЫМ популярным в истории США президентом, оставляя далеко позади Обаму, фактически – Отцом Американской Демократии!

“Общее число голосов избранного президента Джо Байдена во вторник превысило 80 миллионов, что является самым большим количеством голосов, когда-либо отданных за кандидата в президенты в истории Соединенных Штатов, причем Байден достиг заодно исторически значимой отметки в 51% голосов избирателей страны” – передает Форбс.

Каково?! 80 миллионов! При том, что зарегистрированных (то есть когда-либо участвовавших в выборах) избирателей в США было 150 с чем-то миллионов. Байден таким образом набрал больше 51% не от принявших участие в голосовании, а от ВСЕХ избирателей в США, то есть стал легитимным что твоя Конституция! Вот это успех!

Напоминаю: Хиллари в 2016 году набрала жалкие 65 млн., молодой Обама в 2008, на пике популярности и ожиданий – не менее жалкие 68 млн. Трамп в 2016 взял и вовсе 63 млн. – и стал президентом. Но в разгар эпидемии ковида и вызванного ею экономического кризиса у жителей США, понятно, нет других забот, кроме как участвовать в выборах президента – и они стройными рядами маршируют на почту, обеспечивая Байдену (а заодно и Трампу) исторические рекорды всех времен.

Но вбросов, конечно, не было.

Вот на этом тему американских выборов действительно можно считать исчерпанной. “Я насладился, и вполне”.