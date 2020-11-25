Мнение: «Дембельский аккорд» Трампа

25.11.2020, 18:12, Разное

В США начался транзит власти. Трамп уходит, Байден приходит.

Перед тем, как покинуть Белый дом, Трамп решил ввести санкции против 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.

В проекте списка, в частности, институты «Росатома», два предприятия «Роскосмоса», а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Если Трамп успеет ввести эти санкции, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями, включенными в санкционный список….

Не пойму, Трамп давно планировал эти санкции? Или решил напоследок устроить что-то типа «дембельского аккорда»? Чтобы не выглядеть совсем вегетарианцем на фоне жестких мер против российских предприятий и конкретных персон, которые, по всей видимости, последует после того, как в должность президента США вступит Байден?

Фотография «дембельского альбома» отсюда