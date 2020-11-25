 

В России предложили запретить продажу алкоголя в Новый год

25.11.2020, 18:02, Разное

Глава “Трезвой России” Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в стране в разгар новогодних праздников – 1 и 2 января. Свою идею он изложил в письме, которое направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишет RT.

Хамзаев пояснил, что именно в эти дни резко повышается число случаев алкогольного отравления, из-за чего граждане за скорой медицинской помощью. Обычно это не приводит к катастрофе, но в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 система здравоохранения испытывает большую нагрузку, сообщает телеканал “360”.



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