Смартфон Redmi Note 9 5G работает на одной зарядке 5 дней

25.11.2020, 18:00, Разное

Завтра представляет свой новый флагман суббренд компании Xiaomi Redmi. Note 9 Pro 5G получил сбалансированное энергопотребление, благодаря чему работает на одной зарядке целых 5 дней.

На российском рынке новинка будет называться Redmi Note 10, как сообщают эксперты, она оснащена жидкостной системой охлаждения. Согласно опубликованному очередному тизеру от руководства бренда, аппарат получил уникальные показатели автономности. Глава Redmi Лю Вейбинг разместил в Сети диаграмму, которая показывает время работы устройства без необходимости восполнения емкости аккумулятора.

Как оказалось, обычный режим использования за сутки потребляет всего 24 процента заряда батареи. Redmi Note 9 5G оснащен элементом питания на 6 тысяч мА•ч, который дополняет сверхэффективная система энергопотребления. Для лучшего функционирования устройства в нем установлена тепловая трубка, охлаждающая его.

Кроме работы в мобильных сетях пятого поколения, как сообщали ранее инсайдеры, девайс получил также 108-мегапиксельный объектив в основной камере, градиентный дизайн и ряд других особенностей. За день до премьеры стала известна стоимость смартфона, ценник Redmi Note 9 5G составит 150 долларов на рынках Азии и США, для Европы цена будет немного дороже, 150 евро.