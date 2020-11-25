Старшая дочь Екатерины Климовой удивила подписчиков пикантным фото из душа

25.11.2020, 18:00, Разное

Елизавета Хорошилова, старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, опубликовала в микроблоге Instagram серию снимков, которыми удивила своих подписчиков. 18-летняя девушка показала пикантные и сексуальные фото, сделанные в душе.

На кадрах Елизавета Хорошилова запечатлена в белой рубашке, которая из-за воды стала практически прозрачной, и с яркой помадой на губах. Наряд подчеркивает формы дочери Екатерины Климовой, хотя большинство фотографий сделаны только с верхнего ракурса. Фолловеры похвалили 18-летнюю звездную наследницу за смелость и изысканный вкус. Многие отметили, что несмотря на то, что снимки получились довольно пикантными, они не выглядят вульгарными.

В комментариях подписчики написали, что старшая дочь, рожденная в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, унаследовала от актрисы харизму и красоту. Внешне Елизавета очень похожа на мать, которая с удовольствием поддерживает все начинания дочери.