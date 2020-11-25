Новое шоу Водонаевой раскритиковали за сходство с проектом Собчак

25.11.2020, 18:00, Разное

Новое шоу Алены Водонаевой раскритиковали из-за того, что у него присутствует много сходства с проектом Ксении Собчак. Первый выпуск передачи «Дело Водонаевой» уже опубликован на портале YouTube.

Алена Водонаева откровенно поговорила с трансгендером Мирандой, которая сменила пол два года назад. В подписи к тизеру ведущая заявила, что весь последний месяц она трудилась над новым проектом. Она надеется, что шоу оценят пользователи Сети.

В комментариях многие заявили, что проект во многом похож с программой «Осторожно, Собчак». По словам пользователей, речь идет о самом формате, музыке, заставке, подводке. В то же время нашлись и те, кому понравилось новое шоу Алены Водонаевой. Они похвалили ее за старание и пожелали успехов. Некоторые пожаловались на то, что Водонаева не работает на центральных каналах. Именно у нее, по мнению поклонников, присутствует профессиональных подход к интервью.