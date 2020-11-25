 

Из-за COVID-19 главной новогодней елки в Виннице не будет – мэр

25.11.2020, 17:48, Новости дня

Из-з сложной эпидемиологической ситуации главную новогоднюю елку в Виннице устанавливать не будут. Об этом 24 ноября в Facebook сообщил мэр города Сергей Моргунов.

“На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью достаточно тревожная: чуть ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу и не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке имени Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат”, – написал он.

По словам мэра, праздничная иллюминация на магистральных улицах и украшение центра Винницы сохранятся.

https://www.facebook.com/SAMorgunov/posts/1801131283371293

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.

В Винницкой области зарегистрировано в общей сложности 15 984 инфицирований коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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