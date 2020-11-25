 

Саакашвили предупредил Украину, что она «с закрытыми глазами идёт к пропасти»

25.11.2020, 17:46, Новости дня

Михаил Саакашвили считает, что Украина «с закрытыми глазами идёт к пропасти». Как пишет «СТРАНА», глава исполкома украинского нацсовета реформ и экс-президент Грузии заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов, а соглашение с Международным валютным фондом может её отсрочить лишь на несколько месяцев.


Reuters

Экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава исполкома нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий.  Такого на Украине не было с 1990-х годов», — заявил он.

По его словам, соглашение с Международным валютным фондом не поможет в ситуации, когда страна «с закрытыми глазами идёт к пропасти».

«Теоретически это можно отсрочить на несколько месяцев соглашением с МВФ, денег они не дадут, но под него кто-то может дать немного денег. Ну а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Сейчас или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу. Сейчас с закрытыми глазами идём в пропасть», — добавил Саакашвили. 



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