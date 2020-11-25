Компьютерный чип Cerebras CS-1 способен предсказывать будущее

25.11.2020, 17:42, Новости дня

Цифровая революция продолжается, утверждают ученые. Недавно был создан «самый большой в мире» компьютерный чип Cerebras CS-1, который назван так не из-за своих размеров, а по количеству транзисторов. Их он содержит 1,2 триллиона!

Чип прошел лабораторные испытания, в результате которых продемонстрировал скорость вычислений в 200 раз большую, чем самый мощный ныне известный суперкомпьютер.

По словам разработчиков, это настоящий прорыв в области ИТ-технологий. Тем более что речь идет всего лишь о первом образце чипа нового поколения. Созданные на основе таких устройств электронные машины будут обладать такой мощностью, что смогут даже предсказывать будущее на основе анализа текущих данных.