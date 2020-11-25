 

После скандала с отпуском: король Виллем-Александр проводит время в зоопарке, королева Максима – на сцене

25.11.2020, 17:14, Разное

В последнее время имена короля Нидерландов Виллема-Александра и его жены, королевы Максимы, всплывали в сводках новостей все больше по не совсем приятным поводам: отдых монаршего семейства в Греции во время пандемии вызвал такой негатив у подданных, что Их Величествам пришлось публично извиняться. Наконец все скандалы позади и король с королевой снова выполняют свои обязательства на родине. На днях супруги, пусть и порознь (что случается крайне редко), поучаствовали в важных мероприятиях, которые, судя по фотографиям, принесли монархам огромное удовольствие.

Король Виллем-Александр приехал в роттердамский зоопарк Blijdorp, с руководством которого обсудил программы сохранения редких и исчезающих видов животных. В эпоху всемирного карантина эта тема особенно актуальна, так как весной многие заведения, в том числе и зоопарки, были закрыты, а сейчас количество посетителей в день сильно сокращено. Таким образом, уменьшились и доходы Blijdorp, часть которых должна идти на финансирование вышеупомянутых программ и инициатив.

Затем король прогулялся по тоннелю-аквариуму, познакомился с красными пандами и посетил Центр сохранения природы. А зайдя в зону, где живут азиатские слоны, Виллем-Александр не смог удержаться и поиграл с одним из слоников в мяч. Впрочем, неудивительно, ведь в голландской монаршей семье все очень любят животных.

Галстук монарха как нельзя лучше подходил к данному мероприятию

В свою очередь, королева Максима отметилась на престижной церемонии вручения премий Prins Bernhard Cultuurfonds, прошедшей в главном концертном зале Амстердама Muziekgebouw aan ‘t IJ. Эту премию в Нидерландах вручают ежегодно людям и организациям за вклад в культуру, науку и защиту природы. Как правило, кто-то из членов королевской семьи обязательно посещает мероприятие и открывает церемонию.

В этом году королева Максима, которая, как обычно, покорила публику своим безупречным стилем (Ее Величество появилась в шелковой блузе горчичного цвета и пестрой юбке бренда Lena Hoschek), вручила главный приз 150 000 евро танцевальному коллективу ISH Dance Collective. Этот коллектив славится не только своими выступлениями, но и образовательными программами.



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