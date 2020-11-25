 

Бедным россиянам предложили раздать деньги перед Новым годом

25.11.2020, 17:08, Разное

Глава партии “Справедливая Россия” Сергея Миронов отметил, что 2020 год стал одним из самых трудных для россиян. Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис сильно ударили по благосостоянию граждан.

Больше всех пострадали самые нуждающиеся – малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и люди пенсионного возраста. По словам Миронова, у многих из них не будет новогоднего праздничного стола.

В связи с этим депутат предложил правительству подумать над проведением единовременных выплат всем бедным россиянам перед Новым годом. “Это позволило бы им почувствовать, что государство о них заботится”, – сказал он.

Сергей Миронов добавил, что это можно сделать по аналогии с летними выплатами семьям с детьми от 3 до 16 лет. Тогда все родители получили десять тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил назначить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Они могут получить десять тысяч рублей перед новогодними праздниками.

Автор инициативы объяснил, что эта сумма позволит ветеранам приобрести еду к новогоднему столу. Письмо с предложением было направлено премьер-министру страны Михаилу Мишустину.



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