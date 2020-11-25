 

Волочкова раскрыла имя молодого любовника

25.11.2020, 17:08, Разное

Знаменитость выложила в своем инстаграм-аккаунте фото с отдыха на Мальдивах. Анастасия Волочкова позирует в купальнике на берегу океана, а перед ней огромное сердце из белоснежного песка, в центре которого выложены имена влюбленных: “Анастасия + Олег”.

Лицо возлюбленного “королева шпагата” все еще скрывает от публики. Личность избранника звезда тоже пока держит в секрете. Ранее она рассказала, что ее будущий муж
молодой, сексуальный, стройный, любящий, добрый, открытый, с чувством юмора и вообще замечательный.

Отметим, Анастасия Волочкова дразнит фолловеров, показывая мужчину по частям – то ухо, то ногу или руку. Балерина намекала, что свадьбу сыграют в ее родном Санкт-Петербурге, а потом молодожены отправятся в свадебное путешествие. Подвенечное платье для балерины создает звездный дизайнер Аника Керимова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Какписали “Дни.ру”, на просьбы подписчиков Анастасия Волочкова публично заявила, что не намерена отвечать на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Прима заверила, что она безгранична счастлива, ведь окружена любовью и заботой.



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