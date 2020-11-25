В Китае назвали Ту-160М2 главным козырем авиации России против ВВС Запада

25.11.2020, 17:06, Разное

Китайское издание Baijiahao разместило статью о российских вооружениях. Его аналитики назвали Ту-160М2 главным козырем ВВС РФ против авиации стран Запада.

Самый тяжелый боевой самолет на планете Ту-160М2, или «Белый лебедь» является также наиболее крупным сверхзвуковым воздушным судном. Он способен совершать перелеты на 12 тысяч километров. Свое восхищение новым стратегическим бомбардировщиком РФ выразили военные эксперты, сотрудничавшие с китайским изданием. Успешные тестирования бомбардировщика станут неким сигналом для Соединенных Штатов, уверены в КНР.

Аналитики считают, что из-за предвыборной гонки в США, сопровождающейся массой интриг и распрей, страны Запада проглядели главный российский козырь. И момент для его демонстрации РФ выбрала правильно. Эксперты из военных ведомств Поднебесной давно наблюдают за российскими вооружениями. Уже не в первый раз технологии, используемые в техническом оснащении армии России, вызывают у Пекина неподдельный восторг.

Специалисты сферы отмечают, что внешность «Белого лебедя» не изменилась, однако оборудование воздушного судна является самым актуальным на сегодняшний день. Ее авторы статьи сравнивают с легендарным Су-57. Самолет увеличит потенциал стратегической авиации РФ и ее бомбардировочной отрасли. Как отмечает «Инфореактор», отечественное командование Военно-воздушного флота уже в ближайшее время введет в состав ВКС около пяти десятков новых самолетов.