Александр Ревва показал главную ценность своей жизни

25.11.2020, 17:06, Разное

Популярный певец и комик Александр Ревва показал самую главную ценность в своей жизни. Таковой он считает любимую супругу Анжелику и двух дочерей Алису и Амели. Совместный снимок с семьей артист опубликовал в социальной сети Instagram.

Александр Ревва с женой и наследницами на сегодняшний день отдыхает в Дубае. Для того, чтобы снять эффектный кадр, все члены семьи надели одежду розового цвета. В качестве фона были выбраны подсолнухи. В описании к публикации артист написал, что посетил парк цветов, где ему удалось собрать самый красивый в мире букет.

Фотография очень понравилась поклонникам Александра Реввы. Многие отметили, как он с трепетом относится к своей семье. За короткое время публикация набрала большое число лайков и положительных комментариев.

В свое время комик собирался оставаться холостяком примерно до 40 лет. Однако встреча с будущей женой Анжеликой изменила его жизнь. Пара вместе уже 16 лет, она считается одной из крепких в отечественном шоу-бизнесе.