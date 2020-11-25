 

Агата Муцениеце прокомментировала слухи о романе с Юрием Колокольниковым

25.11.2020, 17:06, Разное

После того, как стартовали съемки в картине «Крюк», Агату Муцениеце заподозрили в романе со звездой «Игры престолов» Юрием Колокольниковым. В проекте он играют супругов, а слухи об отношениях пары в СМИ появились после совместных фото артистов.
Агата Муцениеце призналась, что она рада тому, что на данном этапе ее карьеры предлагают многоплановые и интересные роли. В сериале «Крюк» она перевоплотится в эгоистичную самодовольную женщину. Знаменитость очень довольна тем, что ей дали сыграть «скандалистку и аферистку». Команда, по словам актрисы, подобралась на проекте замечательная. Продюсером сериала является Стас Довжик, а режиссером – Иван Оганесов.

После того, как Муцениеце и Колокольникова «поженили», коллеги посмеялись над этой ситуацией. Актриса призналась, что они «потроллили» друг друга. Она пошутила над артистом, что он «снялся в «Игре престолов» и думает, что ему все можно». Агата Муцениеце отметила, что «у нас тут не хуже».



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