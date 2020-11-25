 

Шмыгаль: Бюджет 2020 года будет полностью выполнен и правительство обеспечит финансирование всех выплат для людей

25.11.2020, 16:54, Новости дня

Госбюджет Украины на 2021 год будет выполнен, уверен премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал 25 ноября на заседании Кабмина, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Скажу несколько слов о ситуации с выполнением госбюджета. По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в бюджет 463 млрд грн, а запланированный индикатив до конца года был 458 млрд грн. Можно много говорить о схемах, “скрутках” на словах, но цифры являются абсолютно объективными и очень показательными. Схемы ликвидируются и это демонстрирут цифры поступлений в бюджет. По состоянию на сегодня план выполнен и перевыполнен… До конца года бюджет будет полностью выполнен и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей”, – заявил Шмыгаль.

24 ноября “Экономическая правда”, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров, сообщила, что 20 ноября Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов (к защищенным относятся заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов). В материале подчеркивается, что госбюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Остановка финансирования означает отказ от выделения денег на ремонты, реконструкцию, строительство и другие направления.

Министр финансов Сергей Марченко не нашел возможности прокомментировать журналистам остановку финансирования расходов из госбюджета. В Госказначействе на запрос также не ответили.

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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