 

Украинские звезды записали клип, в котором призвали поклонников разорвать круг насилия

25.11.2020, 16:54, Новости дня

Украинская ведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы “Антитіла” Тарас Тополя и его супруга – певица Alyosha, а также певец и продюсер Monatik снялись в музыкальном клипе, который посвящен Международному дню борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Видео на своей странице в Instagram опубликовала Ефросинина, которая является почетным полом ООН в сфере народонаселения.

“Мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем ощутить результат – создаются организации, движения, тему поднимает пресса, строятся приюты! А, главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг. Мне сложно подобрать слова, чтобы поблагодарить артистов за это видео!”, – написала она.

В ролике украинские артисты призвали свою аудиторию разорвать круг насилия.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

День борьбы за ликвидацию насилия против женщин ежегодно отмечается 25 ноября. ООН официально утвердила его в 1999 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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