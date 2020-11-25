 

Ученые получили новые данные о важности ледяных счетов Земли

25.11.2020, 16:48, Новости дня

По словам исследователя из Университета штата Флорида Джона Хокинса, не многие сегодня осознают, насколько важны ледяные щиты Земли, расположенные в Гренландии и Антарктиде. Когда говорят о таянии льдов, то имеют в виду только повышение уровня океана и изменение климата на планете. Но это еще не все, говорит ученый.

Не следует забывать о двух фактах. Во-первых, подо льдами сейчас скрыто около 10% земной суши. Во-вторых, там же, подо льдами, уже обнаружено более четырех сотен озер.

Мы пока не можем определить, как изменится геохимическая ситуация на Земле, если законсервированные озера и покрытая льдами суша начнет контактировать с атмосферой, отмечает эксперт. А ведь там содержатся редкие микроэлементы и, возможно, микроорганизмы, которые могут оказать влияние на растительный, животный мир и человечество.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Роскосмос отказался от участия США в проекте по Венере

07.07 / Сняты ограничения на въезд и выезд из Северодвинска

07.09 / Литва опасается, что Лукашенко может лишить Беларусь независимости

15.08 / Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию “внутри и вокруг Беларуси”

30.09 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

09.07 / Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

03.07 / США намерены ввести санкции против Пекина из-за ограничения автономии Гонконга

24.08 / Белорусская оппозиция не сочла принципиальным вопрос о национальном флаге

30.10 / Россияне купили туров с кешбэком на 1 млрд рублей

26.08 / 31 вакцина от COVID-19 находится в стадии клинических испытаний – ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска