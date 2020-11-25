Ученые получили новые данные о важности ледяных счетов Земли

25.11.2020, 16:48, Новости дня

По словам исследователя из Университета штата Флорида Джона Хокинса, не многие сегодня осознают, насколько важны ледяные щиты Земли, расположенные в Гренландии и Антарктиде. Когда говорят о таянии льдов, то имеют в виду только повышение уровня океана и изменение климата на планете. Но это еще не все, говорит ученый.

Не следует забывать о двух фактах. Во-первых, подо льдами сейчас скрыто около 10% земной суши. Во-вторых, там же, подо льдами, уже обнаружено более четырех сотен озер.

Мы пока не можем определить, как изменится геохимическая ситуация на Земле, если законсервированные озера и покрытая льдами суша начнет контактировать с атмосферой, отмечает эксперт. А ведь там содержатся редкие микроэлементы и, возможно, микроорганизмы, которые могут оказать влияние на растительный, животный мир и человечество.