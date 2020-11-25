Сечин раскрыл планы Роснефти по поставкам по Севморпути

25.11.2020, 16:44, Новости дня

Роснефть к 2024 году поставит по Северному морскому пути до 30 млн тонн нефти, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Для своевременной реализации проекта, мы имеем в виду те задачи, которые ставятся по загрузке Севморпути, к 2024 году мы обязались поставить до 30 млн тонн уже в направлении Северного морского пути через бухту Север», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В документе дается прогноз, по которому «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений».