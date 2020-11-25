 

Си Цзиньпин поздравил Байдена с победой

25.11.2020, 16:44, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты США от Джозефа Байдена с победой на выборах, сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что Си Цзиньпин направил поздравление телеграммой, передает ТАСС.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Бразильские ученые занялись реконструкцией мозга динозавра

25.09 / Власти Москвы рекомендовали компаниям перевести работников на удаленку

24.07 / Россия возобновит авиасообщение только с тремя странами

27.07 / Боевики провоцируют срыв перемирия на Донбассе – штаб ООС

28.10 / Меркель допустила коллапс здравоохранения Германии

29.09 / Тищенко заявил об участии в парламентской группе по перезагрузке ТКГ

17.11 / Лингвисты назвали появившиеся в пандемию коронавируса выражения

04.08 / Экономические жертвы были зря — во многих штатах США коронавирус вновь переходит в наступление

19.08 / Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

30.06 / Обнаружен эффективный метод борьбы с неизлечимой болезнью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска