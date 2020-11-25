 

Мнение: Кто и почему заказал Петрова?

25.11.2020, 16:24, Разное

С воскресенья был в Выборге. Пытался разобраться, кто, как и почему нанял снайпера, который ликвидировал авторитетного бизнесмена, на похороны которого съехались уважаемые и авторитетные люди со всей области.

И без того мутная история убийства Александра Петрова, увы, стала выглядеть еще более мутной….

Продолжаю разбираться…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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