Мнение: Кто и почему заказал Петрова?
25.11.2020, 16:24, Разное
С воскресенья был в Выборге. Пытался разобраться, кто, как и почему нанял снайпера, который ликвидировал авторитетного бизнесмена, на похороны которого съехались уважаемые и авторитетные люди со всей области.
И без того мутная история убийства Александра Петрова, увы, стала выглядеть еще более мутной….
Продолжаю разбираться…
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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