МКБ и “МегаФон” поддержат малый и средний бизнес

25.11.2020, 16:14, Разное

Корпоративным клиентам “МегаФона” будет доступно бесплатное расчетно-кассовое оборудование по тарифу “Оптимальный” в Московском кредитном банке. Срок – два месяца.

В свою очередь оператор связи предлагает корпоративным клиентам МКБ воспользоваться сервисом смс-рекламы, который включает в себя бонус – 1,5 тысячи бесплатных сообщений.

Также у клиентов Московского кредитного банка будет возможность подключиться за стандартную плату к корпоративным тарифам с максимальным пакетом минут и безлимитным интернетом. Еще одно предложение от “МегаФон” для клиентов МКБ – бесплатный бронзовый номер “8 800” и бесплатная аналитика или интеграция с CRM Виртуальной АТС.

Партнерская программа с “МегаФоном” позволит бизнесу экономить на расчетно-кассовом обслуживании и услугах связи, а также получать банковские услуги дистанционно и активнее работать с клиентами онлайн, отметил руководитель департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков.

Он напомнил, что для поддержки предпринимателей банк еще в апреле запустил акцию “ВЭД по-новому”. Она включает бесплатное РКО. Кроме того, с началом осени МКБ перезапустил тарифы на РКО для всех компаний малого и среднего бизнеса, подчеркнул Жидков.

С началом пандемии новые решения для своих клиентов предложил и “МегаФон”. Они позволили оперативно перестроить рабочие процессы и наладить эффективное дистанционное взаимодействие между сотрудниками компании и абонентами.

Например, одной из самых востребованных для бизнеса стала услуга “Виртуальная АТС”. “Объем голосовых звонков, поступающих на номера горячих линий “8 800″, вырос в период изоляции вдвое. Мы рады предложить клиентам МКБ специальные условия на услуги связи и самые актуальные решения, которые помогают эффективно взаимодействовать с клиентами даже в дистанционном режиме”, – рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса “МегаФона” Павел Захаров.

Напомним, что Московский кредитный банк входит в утвержденный Банком России список системно значимых организаций. МКБ предоставляет весь спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Бенефициаром кредитной организации является бизнесмен Роман Авдеев.