 

Общественная палата предложила новые меры поддержки НКО

25.11.2020, 16:14, Разное

Предложенные ОП меры поддержки в начальный период пандемии коронавируса помогли социально ориентированным НКО и позволили им оказать помощь большему числу граждан. “Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся”, – уверена секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

В период пандемии резко выросло количество запросов о помощи. Чтобы НКО могли на них ответить, их нужно поддержать: снизить налоговую и административную нагрузку, помочь закупить средства индивидуальной защиты и антисептики, отметила глава комисии ОП по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

Для этого Общественная палата обратилась к главе правительства. Тополева-Солдунова также призвала НКО направлять аналогичные обращения в кабмин, используя текст письма Общественной палаты.

ОП предлагает правительству продлить сроки обращения СО НКО за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% на полгода, изменить условия погашения кредитов, продлить до 1 мая следующего года сроки представления субсидий на проведение мероприятий по профилактике распространения коронавируса, продлить применение особенностей осуществления госнадзора и муниципального контроля в отношении НКО на 2021 год .

Также в общественной палате считают, что необходимо приостановить обязательный аудит за текущий год вплоть до 1 января 2022 года, списать 50% налогов и страховых взносов для социально ориентированных НКО за первый квартал следующего года, продлить срок предоставления отсрочки по уплате арендной платы до 1 октября 2021 года.

Кроме того, в ОП выступили с инициативами продлить до 1 января 2022 года право на начисление и взыскание неустойки на несвоевременную оплату коммунальных услуг, распространить на все социально ориентированные НКО право на применение пониженных тарифов страховых взносов, внести в налоговое законодательство изменения в части учета сумм НДС, которые были уплачены при покупке продовольственных товаров кроме алкоголя и табака, передаваемых СО НКО.

Помимо этого, в ОП просят правительство разработать рекомендации по переводу части социальных услуг в дистанционный формат. Общественная палата выразила надежду, что кабмин учтет их инициативы при разработке мер по социально-экономической стабилизации.



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