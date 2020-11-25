 

Вера Брежнева показала снимки со съемок нового клипа «Сестра»

25.11.2020, 16:12, Разное

Вера Брежнева в своем микроблоге Instagram показала поклонникам снимки, сделанные во время съемок нового клипа под названием «Сестра». Оказалось, что в ее новой работе задействованы не профессиональные модели, а подруги знаменитости и 19-летняя дочь Соня Киперман.
В комментарии к посту Вера Брежнева представила всех присутствующих на фото как сестер «по духу». По словам певицы, у нее есть родные сестры по крови, но сейчас они проживают в разных городах и даже странах. В своей новой песне звезда хотела донести, что все женщины – сестры и вместе они представляют собой настоящую силу. Супруга Константина Меладзе считает, что «лучше всего, когда есть с кем разделить как грустные, так и радостные моменты». Это здорово, когда девушки могут собираться вместе, советоваться, говорить обо всем на свете или просто потанцевать. При этом Вера Брежнева призналась, что на самом деле в ее окружении намного больше подруг, чем могло бы поместиться в этом клипе.

На кадрах запечатлена «кровиночка» – старшая дочь артистки. 19-летняя Соня Киперман позирует со светлыми африканскими кудрями. Также в новом клипе снялись певица Клео, дизайнеры Катя Сильченко, Анна Осмехина и Ханна Хмелева.



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