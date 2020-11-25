Более слабая камера Samsung Galaxy Note20 снимает не хуже камеры дорогущего Galaxy Note20 Ultra

25.11.2020, 16:12, Разное

После выпуска флагмана Samsung Galaxy Note20 южнокорейская корпорация выпустила его Ultra-версию. Однако, как оказалось, камера младшей модели снимает не хуже, чем объективы дорогущей Galaxy Note20 Ultra.

Традиционно производитель выводит на рынок расширенные версии смартфонов с большим функционалом. При этом их стоимость таких девайсов существенно превышает оригинальную модификацию. Однако техноблогеры часто напоминают, что такие траты не всегда являются оправданными. Как показали результаты тестирования на популярном ресурсе DxOMark, мотивация покупки Galaxy Note20 Ultra ради ее камеры выглядит сомнительно.

Так, во время тестирования, фото-видео-датчики обеих камер не показали существенных различий. Однако если при съемке видеороликов Ultra 5G-версия получила на 1 балл больше, чем младшая модификация, то за фотоснимки ситуация получилась обратной. Galaxy Note20 за качество изображений получила результат выше на одно очко. В итоге тестовые значения обеих моделей таковы: 123 и 105 баллов у Galaxy Note20 соответственно за фото и видео, и 122 и 106 – у Galaxy Note 20 Ultra.

Эксперты учитывали при составлении обзора экспозицию и цветопередачу в условиях открытого пространства и в помещении. Эти критерии дали очень качественные результаты. При этом, несмотря на отсутствие у младшей модификации лазерного датчика, ее автофокус оказался достаточно точным. Такими же были и показатели и сверхширокоугольного датчика. Если говорить о плюсах Galaxy Note 20 Ultra, то они заключаются в меньших шумах и более стабильной резкости при отсутствии достаточного освещения. Однако и эти данные не настолько разнятся у обоих вариантов флагмана от Samsung. При этом разница в их стоимости составляет порядка 20 тысяч рублей.