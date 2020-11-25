 

Друг подробно рассказал об избиении Павла Прилучного в Калининграде

25.11.2020, 16:12, Разное

Илья Васильев, друг Павла Прилучного, раскрыл новые подробности избиения актера в Калининграде. Бизнесмен отметил, что слухи, которые появляются в различных СМИ, преувеличены.
В «желтой прессе» неоднократно писали, что у Павла Прилучного произошел конфликт в гей-клубе. Илья Васильев отметил, что на самом деле артист был в обычном ночном заведении. Актер пошел туда не один, а в компании водителя, приятелей и тренера по боксу. По словам друга звезды «Мажора», на момент посещения ночного клуба знаменитость не был в состоянии алкогольного опьянения. Павел Прилучный просто хотел посмотреть локации, которые запланированы для съемок фильма «В клетке-2». Бизнесмен настаивает на том, что его друг был абсолютно вменяем.

Последний раз они общались перед хирургическим вмешательством, которое сделали актеру в столице. Экс-супруг Агаты Муцениеце заверил, что с ним все хорошо и состояние здоровья стабильное. Как пишет издание «iReactor», после драки у артиста зафиксировали травмы головы, из-за которых потребовалась операция.



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