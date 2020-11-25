Песков прокомментировал информацию “Проекта” о предполагаемой третьей дочери Путина

25.11.2020, 16:00, Новости дня

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 25 ноября, что в Кремле не читали расследования “Проекта” о Елизавете Кривоногих, которую расследователи считают предполагаемой третьей дочерью Путина. Об этом сообщает “Московский комсомолец”.

Издание отмечает, что ответ Пескова на вопрос об этом был “резкий”.

Спикер Путина сказал, что впервые слышит “о такой женщине” и ничего не может об этом сказать.

В опубликованном сегодня расследовании “Проект” рассказал, что Елизавета Кривоногих родилась в 2003 году, она использует другую фамилию и имеет отчество Владимировна. Расследователи утверждают, что специалист из Великобритании сравнил изображения Путина и его предполагаемой дочери и сделал вывод – похожи на 70,44%.

“Проект” утверждает, что перед публикацией своего материала обращался к Пескову за комментариями, и тот “сообщил, что впервые слышит имя Кривоногих”.

Фотографию Елизаветы Кривоногих “Проект” не публиковал, расследователи показали снимок ее матери Светланы.

О том, что у Путина две дочери от первого брака с Людмилой Шкребневой, говорится на официальном сайте Кремля. Российский президент никогда не рассказывал, чем занимаются его дочери. Однако СМИ называют их нынешние фамилии – Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Журнал The New Times в 2016 году писал, что первая в 2011 году с отличием окончила факультет фундаментальной медицины МГУ. После рождения дочери защитила диссертацию на эндокринологическую тематику.

Тихонова, по сообщениям СМИ, является руководителем центра национального интеллектуального развития “Иннопрактика”, заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ. В мае 2019 года она стала кандидатом физико-математических наук.

С первой женой Путин развелся в 2013 году.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.