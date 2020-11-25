Партия “Батьківщина” лишилась госфинансирования

25.11.2020, 16:00, Новости дня

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирования партии “Батьківщина”. Об этом говорится в иске партии, поданному 23 ноября в Окружной админсуд Киева.

Партия просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах, опубликованном на сайте агентства. Также партия просит признать неправомерными отдельные пункты этого заключения.

Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования партии в IV квартале 2020 года.

В своем отчете НАПК указало, что нашло следующие нарушения:

отсутствие отчета городской организации партии города Украинка;

отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед компанией “Финейт” на 45 тыс. грн;

подписания расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций);

в отношении доноров Киевской городской организации и Кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах;

договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн грн были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 Гражданского кодекса Украины (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).