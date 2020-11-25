В скелете динозавра найдены древние паразиты

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25.11.2020, 15:54, Новости дня

В процессе исследования одной из костей динозавра, жившего 82 миллиона лет назад, ученые обнаружили целый ряд разновидностей древних паразитов.

Как отмечают палеонтологи, организм этого динозавра был заражен, как минимум, 50 веретенообразными паразитами. Их размер составлял от 120 до 650 микрон, уточняют специалисты.

Данное открытие позволяет представителям науки собрать ценный материал о болезнях, от которых страдали гигантские рептилии много миллионов лет назад. Не исключено, что здесь будет найдена одна из причин вымирания, говорят специалисты. Впрочем, какие-либо определенные выводы делать пока рано. Ведь исследования в данном вопросе находятся на самом старте.



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