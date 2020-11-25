Ученые рассказали, как устроен мозг у гимнастов

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25.11.2020, 15:54, Новости дня

Как установили японские ученые, у гимнастов высшего уровня изменена физиология мозга. Об этом удалось узнать в процессе анализа томографических сканирований, уточняют специалисты.

Полученные материалы позволили посмотреть на организмы лучших спортсменов под другим углом зрения, говорят ученые. Никого никогда не удивляли изменения, связанные со строением скелета и мышечной системой. Они возникают в результате постоянных интенсивных тренеровок.

Но, как оказалось, мышление также претерпевает существенные трансформации. В частности, у всех гимнастов высшего уровня более развиты те участки головного мозга, которые отвечают за ориентацию в пространстве и управления собственным телом.



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