Ученые рассказали, как устроен мозг у гимнастов

25.11.2020, 15:54, Новости дня

Как установили японские ученые, у гимнастов высшего уровня изменена физиология мозга. Об этом удалось узнать в процессе анализа томографических сканирований, уточняют специалисты.

Полученные материалы позволили посмотреть на организмы лучших спортсменов под другим углом зрения, говорят ученые. Никого никогда не удивляли изменения, связанные со строением скелета и мышечной системой. Они возникают в результате постоянных интенсивных тренеровок.

Но, как оказалось, мышление также претерпевает существенные трансформации. В частности, у всех гимнастов высшего уровня более развиты те участки головного мозга, которые отвечают за ориентацию в пространстве и управления собственным телом.