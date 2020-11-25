Жизнь в космосе – возможна она есть?

25.11.2020, 17:47, Разное

Описывая космос, часто добавляют эпитеты «безжизненный», «мертвый». Холод, радиация, вакуум – какая может быть в космосе жизнь? В августе 2014 года российские космонавты с МКС сообщили потрясающую весть: даже в этих условиях живые организмы могут существовать!

Вопрос вопросов

Ученых уже давно волновало: действительно ли космос убийственен для всего живого? Интерес не праздный. В будущих космических кораблях будут оборудованы жилые и рабочие блоки, защищающие людей от опасностей внешней среды. Нуждаются ли семена растений, простейшие организмы в такой же защите, или они способны выдержать «удар космоса»?

В 2008 году в ходе эксперимента вне МКС были оставлены бактерии. Через 533 дня их вернули на Землю. Часть бактерий ожили и начали размножаться. От бактерий ученые перешли к более сложным организмам. Оказалось, что в открытом космосе выживают лишайники и тихоходки (микроскопические беспозвоночные). Испытуемые впадали в спячку и когда условия менялись на благоприятные, пробуждались к жизни.

Весь фокус в том, что к «эксперименту» 2014 года человек не имел никакого отношения.

Генеральная уборка

Каждый летающий в космосе аппарат является источником грязи. Работа двигателей, выбросы воздуха из шлюзовой камеры при выходе космонавтов в открытый космос – мелкие частицы роем летают вокруг корабля и оседают на нем. Поэтому время от времени обитатели станции выходят наружу и проводят чистку поверхности, полируют и чистят иллюминаторы. В ходе «уборки» берутся пробы с внешней поверхности станции и тщательно изучаются.

В этот раз среди частиц мусора на обшивке были обнаружены образцы планктона, обитающего на Земле в верхних слоях океана. Первоначально сообщению космонавтов в Роскосмосе не поверили. Действительно, объяснить, как жители водной стихии оказались на внешней поверхности станции, не мог никто.

Версии

Но факт есть факт, и требует объяснения. Версия, что микроорганизмы прилетели на МКС с Земли отпадает сразу. На Байконуре, откуда стартуют корабли, морской планктон не водится. Расстояние от космодрома до ближайшего морского побережья исчисляется в сотнях километров. Неужели есть восходящие воздушные потоки, способные вознести планктон на высоту более 450 км? К этому ученые пока еще не готовы. Легче допустить, что микроорганизмы с американскими грузовыми модулями Curiosity и Viking. Но и эта версия имеет свои изъяны.

О главном

Однако каким бы путем не попали «безбилетники» на МКС, они добрались до него без помощи человека и вполне живыми, хотя и в «анабиозе». Это лишний раз подтверждает, что ни космическая радиация, ни низкие температуры, ни вакуум, ни отсутствие кислорода и давления не способны абсолютно безоговорочно убить жизнь. Она в космосе есть.

Сторонники привнесения жизни на Землю извне получили еще один факт в копилку своих аргументов. Если микроорганизмы могут вполне благополучно «путешествовать» сквозь космос на обшивке корабля, то что мешает им делать то же на поверхности метеоритов и комет?

Есть еще нюанс, о котором в полголоса говорят экологи. В течение многих десятилетий человек отправляет в космос своих посланцев. Космические зонды и аппараты садились на поверхности Луны, Марса, Венеры. Вполне возможно, что человек невольно уже занес жизнь на них и ступивший на поверхность этих планет космонавт не будет там первым землянином. А вот кто его там встретит – это сюжет для фантастического фильма ужасов.