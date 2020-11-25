Светлана Ходченкова, Александр Петров и другие гости премьеры фильма “На острие”
25.11.2020, 15:26, Разное
Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера фильма “На острие”. Первым зрителям, среди которых были Александр Петров, Алексей Учитель, Екатерина Волкова, Эвелина Бледанс, Елена Борщева, Илья Бачурин, Шура и другие, картину представили создатели проекта: продюсеры Елена Гликман и Михаил Дегтярь, режиссер Эдуард Бордуков, актеры Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирилл Дегтярь и другие члены съемочной группы. Специальными гостями показа стали Олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян.
Софья Великая и Светлана ХодченковаАлександр Петров и Алексей УчительЕкатерина ВолковаАлексей Барабаш с женой АлександройСергей ПускепалисЯ рад, что премьера состоялась и, что фильм с 26 ноября выходит в широкий прокат. С одной стороны, этот фильм про красивый и очень романтичный вид спорта. Не зря про фехтование говорят, что это – балет с холодным оружием в руках. С другой стороны, в основе фильма – реальная история, понятная и близкая любому зрителю. Ну, и конечно же, у нас великолепные актрисы главных ролей – Светлана Ходченкова и Стася Милославская,- рассказал режиссер фильма Эдуард Бордуков. Лента “На острие” рассказывает о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской и дебютантки, талантливой и дерзкой Киры Егоровой. Между ними начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.
Съемочная группа фильма “На острие”Съемочная группа фильма “На острие”Анжелика и Кристина КашириныСветлана Ходченкова (украшения, Bvlgari)Илья БачуринЯна Егорян и Софья ВеликаяЭвелина БледансЕлена БорщеваДаниил БелыхШураВладимир Вишневский
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