Светлана Ходченкова, Александр Петров и другие гости премьеры фильма “На острие”

25.11.2020, 15:26, Разное

Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера фильма “На острие”. Первым зрителям, среди которых были Александр Петров, Алексей Учитель, Екатерина Волкова, Эвелина Бледанс, Елена Борщева, Илья Бачурин, Шура и другие, картину представили создатели проекта: продюсеры Елена Гликман и Михаил Дегтярь, режиссер Эдуард Бордуков, актеры Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Кирилл Дегтярь и другие члены съемочной группы. Специальными гостями показа стали Олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях Софья Великая и Яна Егорян.

Софья Великая и Светлана Ходченкова Александр Петров и Алексей Учитель Екатерина Волкова Алексей Барабаш с женой Александрой Сергей ПускепалисЯ рад, что премьера состоялась и, что фильм с 26 ноября выходит в широкий прокат. С одной стороны, этот фильм про красивый и очень романтичный вид спорта. Не зря про фехтование говорят, что это – балет с холодным оружием в руках. С другой стороны, в основе фильма – реальная история, понятная и близкая любому зрителю. Ну, и конечно же, у нас великолепные актрисы главных ролей – Светлана Ходченкова и Стася Милославская,- рассказал режиссер фильма Эдуард Бордуков. Лента “На острие” рассказывает о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской и дебютантки, талантливой и дерзкой Киры Егоровой. Между ними начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто.

Съемочная группа фильма “На острие” Съемочная группа фильма “На острие” Анжелика и Кристина Каширины Светлана Ходченкова (украшения, Bvlgari) Илья Бачурин Яна Егорян и Софья Великая Эвелина Бледанс Елена Борщева Даниил Белых Шура Владимир Вишневский