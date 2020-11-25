Против системы маркировки лекарств развязали PR-войну

25.11.2020, 15:20, Разное

Критики системы маркировки намеренно или по незнанию упускают из вида тот факт, что впервые с нехваткой лекарств в аптеках россияне столкнулись весной – в первую волну пандемии коронавируса. Тогда системы мониторинга движения препаратов еще не было: она заработала спустя несколько месяцев, 1 июля 2020 года.

Вновь дефицит лекарств начал проявляться в конце сентября. Тогда же в России начался резкий подъем заболеваемости COVID-19, пришла вторая волна пандемии. Напуганные граждане бросились сметать с полок все: от противовирусных препаратов до барсучьего жира, который якобы помогает побороть злосчастный коронавирус. Показательную статистику приводит сервис “Мегаптека.ру”. В сентябре за день приходило в среднем по 50 запросов в день, в октябре – 450. Рост – в девять раз.

Дефицит лекарств в аптеках вызван ажиотажных спросов на лекарства на фоне второй волны пандемии, подчеркивают эксперты. В одной временной точке сошлись сразу несколько факторов: резко выросший спрос, неготовность фармкомпаний к наращиванию объемов производства и зависимость российского бизнеса от иностранных субсидий.

Для сглаживания негативного эффекта маркировку перевели на упрощенный режим. Теперь система носит уведомительный характер. Но когорте критиков всех мастей это не помешало: они упорно продолжают винить маркировку в нехватке лекарств на полках.

Эксперты уверены: происходящее – спланированная кампания, призванная дискредитировать саму идею маркировки. Глава ассоциации “Общественная потребительская инициатива” Олег Павлов назвал происходящее согласованной PR-акцией, которую пролоббировали не заинтересованные в маркировке силы.

“Они решили повесить всех собак на это техническое решение, вместо того чтобы заранее спрогнозировать потребление, подготовиться к ажиотажному спросу, сформировать запасы или выйти в легальное поле””, – цитирует экспета журнал “Компания”.

В ассоциации провели исследование и выяснили, что проблемы с поставками лекарств частично связаны с нежеланием представителей товаропроводящей сети учить сотрудников обращаться с новым софтов. Конечно, бизнес всегда думает об оптимизации расходов. Но зачастую это приводит к ухудшению качества товара и росту количества подделок. Например, только за текущий год на рынке выявлено 363 контрафакта.

Олег Павлов указал на плюсы и удобство маркировки: если раньше потребителю приходилось долго и скрупулезно определять качество товара, то теперь достаточно отсканировать QR-код и получить всю информацию.

Эксперты отмечают, что внедрение маркировки позволяет обелить сектор, вывести организации из тени и убрать конфтрафакт. Первым делом систему стараются внедрить в отраслях с наибольшим количеством поддельных товаров. Например, среди молочной продукции доля контрафакта составляет 25%, по минеральным водам – 30%, а по парфюмерии и вовсе 60%, отметил замдиректора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.

Сейчас маркировка действует для одежды из натурального меха, табак, обувь, туалетную воду, парфюмерию, шины, фототовары и лекарства. Первые итоги уже можно подводить. Так, по меховым изделиям легальный товарооборот увеличился в 10-13 раз, по табачным изделиям из тени вышли 18 производителей, а поступления в бюджет от обеления рынка выросли на 60 миллиардов рублей, рассказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.

В свою очередь легальные производители смогут увеличить прибыль как минимум на 50%. Все благодаря тому, что немаркированные товары перестанут провозить через границу – на полках магазинов они не окажутся, пояснил первый вице-президент “Опоры России” Павел Сигал.

Для компании внедрить систему маркировки не представляет труда. Для этого нужен принтер, двухмерный сканер штрихкода, онлайн-касса, усиленная квалифицированная электронная подпись, а также регистрация в системе маркировки и интеграция с ней учетной системы предприятия. Для производственных площадок уже разработаны действующие решения по маркировке и комплекты оборудования дл выполнения необходимых операций – идентификации, агрегации, складских операций.

Маркировка вводится на высококонкурентных рынках, поэтому эксперты уверены: к росту цен новая система не приведет. Более того, присоединившийся к маркировке бизнес получит от государства ряд преимуществ: доступ к аналитике, льготы по беспроцентной отсрочке уплаты ввозного НДС, упрощение порядка получения субсидий и прочее. Сейчас эти вопросы активно обсуждаются.