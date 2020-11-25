Врач рассказал о витамине, который значительно снижает риск развития рака

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25.11.2020, 15:18, Разное

Врач Крис ван Туллекен из Великобритании пояснил о витамине, употребление которого значительно снижает риск развития онкологических заболеваний. Его выводы основаны на новом исследовании ученых, которые представляют Гарвардский университет.
По словам Криса ван Туллекена, в зимний период организм ощущает острую нехватку витамина D, вырабатываемого под воздействием солнечного света. Его дефицит приводит к тому, что ослабевает иммунная система и возникают проблемы с костями. Исследование ученых показало, что регулярный прием витамина D в значительной степени снижает риск развития рака. Эти выводы были сделаны на основании пятилетнего наблюдения за группой добровольцев, состоящей из 25 тысяч человек. Среди них были представители сильного и слабого пола, старше 50 и 55 лет соответственно, у которых на момент старта исследования не было онкологических заболеваний.

В процессе исследования исследователи установили, что витамин D, а также употребление омега-3 жирных кислот снизили риск развития инвазивной формы рака на 17%. Данные вещества помогают при профилактике возникновения злокачественных образований в груди, легких и толстой кишке.



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