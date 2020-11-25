 

Учёные нашли новый способ продления молодости

25.11.2020, 15:18, Разное

Немецкие учёные из Института биологии старения нашли новый способ продления молодости. Они доказали эффективность специальных диет.
Как пишет Nature Aging, исследователи в ходе очередного эксперимента, проведённого на плодовых мухах, выявили, что белок, именуемый сестрин, является естественным замедлителем процессов старения и регуляции метаболизма. Большое количество данного вещества в стволовых клетках, которые располагались в кишечнике мух, стало своеобразной защитой от чрезмерно насыщенной белковой диеты.

В результате исследования выяснилось, что жизнь насекомых была продлена на 10%. Учёные резюмировали, что при увеличении активности сестрина, который связывает аминокислоты, можно сделать прорыв в борьбе со старением.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Автора хита I Like to Move It нашли мертвым после секс-скандала

08.07 / Минэкономразвития отреагировало на данные о резком падении доходов россиян

03.09 / Экономика: Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

04.11 / Жители Барнаула вышли митинговать в поддержку Дональда Трампа

11.10 / За 14 лет проклятый дом сменил 6 владельцев и все они умирали, попадали в аварии или разорялись

14.07 / Мнение: Война. История. Общество.

30.06 / «Голос каждого из вас самый важный»

06.11 / Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина

16.10 / Столицу Нагорного Карабаха вновь обстреляли

23.10 / Обнародованы итоги независимого опроса белорусов: Лукашенко не мог победить на выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска