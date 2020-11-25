Учёные нашли новый способ продления молодости

25.11.2020, 15:18, Разное

Немецкие учёные из Института биологии старения нашли новый способ продления молодости. Они доказали эффективность специальных диет.

Как пишет Nature Aging, исследователи в ходе очередного эксперимента, проведённого на плодовых мухах, выявили, что белок, именуемый сестрин, является естественным замедлителем процессов старения и регуляции метаболизма. Большое количество данного вещества в стволовых клетках, которые располагались в кишечнике мух, стало своеобразной защитой от чрезмерно насыщенной белковой диеты.

В результате исследования выяснилось, что жизнь насекомых была продлена на 10%. Учёные резюмировали, что при увеличении активности сестрина, который связывает аминокислоты, можно сделать прорыв в борьбе со старением.