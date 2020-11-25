Марина Кравец: «Муж души не чает в долгожданной дочери»

25.11.2020, 15:18, Разное

В начале апреля 35-летняя Марина Кравец впервые познала радость материнства. Телеведущая признается, что ее муж Аркадий души не чает в дочери Веронике.

Имя для ребенка пара выбирала вместе, но оно изначально лидировало в их списке. По словам резидента ComedyClub, дочь была для них долгожданной. Супруг артистки Аркадий просит ее по несколько раз на день присылать ему снимки малышки. Ведущая шоу «Новое утро» знала, что, когда появится ребенок, ее муж будет замечательным отцом. Она счастлива, что ее надежды оправдались. Когда Аркадий рядом с Вероникой, для него как будто «останавливается мир».

О том, что Марина Кравец стала матерью, она пояснила спустя пять дней после родов. Знаменитости и ее супругу понадобилось время, чтобы поближе познакомиться с новым членом семьи. Почти сразу после появления Вероники на свет ведущая приступила к работе, так как была задействована в проекте «Новое утро».