Заболевание глаз у диабетиков связали с повышенным риском тяжелого течения COVID-19

25.11.2020, 15:16, Разное



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Это заболевание глаз довольно часто встречается у диабетиков: в 2014 году его распространенность составляла 54,6% среди пациентов с диабетом 1 типа и 30% – 2 типа. Исследователи Королевского колледжа Лондона (King’s College London) первыми установили взаимосвязь между тяжелым течением COVID-19 и диабетической ретинопатией.

Ученые проанализировали данные 187 диабетиков с COVID-19, госпитализированных в больницы Фонда здравоохранения Гая и Св. Томаса (Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust) с марта по апрель. В этой выборке 26% больных понадобилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), из них 45% страдали диабетической ретинопатией. Ученые сделали вывод, что это заболевание глаз может потенциально в пять раз увеличить риск тяжелого течения коронавирусной инфекции с необходимостью ИВЛ. При этом природа связи между диабетической ретинопатией и повышенным риском смертности не установлена.

Ученые предположили, что тяжелое течение COVID-19 провоцирует повреждение кровеносных сосудов при диабетической ретинопатии. Возможно, это одна из причин, почему пациенты с сахарным диабетом подвержены высокому риску сосудистых осложнений, затрагивающих как мелкие, так и большие сосуды при COVID-19. Это может привести к тяжелой дыхательной недостаточности. Однако для того, чтобы определить причинно-следственную связь между диабетической ретинопатией, потребуются дополнительные исследования, отметили специалисты.

Авторы исследования рекомендовали врачам уделять повышенное внимание пациентам с COVID-19, у которых диагностировано это заболевание глаз или другие сосудистые осложнения диабета. Возможно также, что таким людям необходимо предоставить приоритетное право на вакцинацию, которая стартует в 2021 году.

Ранее Национальная система здравоохранения (NHS) заявила о том, что общий уровень смертности среди диабетиков в Великобритании удвоился на ранних стадиях пандемии. Согласно отчету NHS, при COVID-19 риск смерти у людей с сахарным диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению с риском недиабетиков. Вероятность смерти пациентов с диабетом 2 типа при COVID-19 в два раза выше, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. Возраст также остается важным фактором, влияющим на риск смерти от COVID-19 людей с диабетом любого типа.