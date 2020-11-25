51-летняя Лопес полностью обнажилась для видео

25.11.2020, 15:06, Новости дня

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес 24 ноября в Instagram опубликовала музыкальный ролик, в котором запечатлена обнаженной.

Видео состоит из серии откровенных снимков певицы. Лопес указала, что авторами фото является известный дуэт фотографов Маркуса Пигготта и Мерта Аласа.

Также Лопес использовала в комментариях к опубликованному видео хештег “новая музыка”.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на “Золотой глобус”.