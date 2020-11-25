Из Северной Кореи сбежал гимнаст. Он перепрыгнул через трехметровый забор на границе – СМИ

25.11.2020, 15:06, Новости дня

Бывший гимнаст из Северной Кореи перепрыгнул через трехметровый забор на границе с Южной Кореей. Об этом 24 ноября сообщал Chosun Ilbo.

Инцидент случился еще 4 ноября, но известно о нем стало лишь сейчас. Мужчину задержали военные Южной Кореи спустя несколько часов после того, как он пересек межкорейскую границу.

Сам мужчина невысокий, ему 20 лет. Во время допроса он сказал, что раньше был гимнастом, а потому смог перепрыгнуть через трехметровый забор с колючей проволокой. The Korea Harold отмечает, что для прыжка кореец использовал железный шест. При этом на заборе почему-то не сработали датчики движения.

Власти Сеула дважды заставляли мужчину прыгнуть через забор, чтобы подтвердить его заявление.

Причины бегства мужчины из Северной Кореи пока неизвестны. The Korea Harold пишет, что никаких преступлений он не совершал.