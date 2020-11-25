Путин отложил поездку в Саров из-за нелетной погоды

25.11.2020, 14:56, Новости дня

Президент Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», – цитирует РИА «Новости» Песков.

По его словам, Путин «продолжает работу в Москве, проводит различные рабочие встречи». «В частности, состоится его рабочая встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что Путин в среду совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит родину отечественного ядерного оружия город Саров и расположенный в нем Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.