 

В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ

25.11.2020, 14:56, Новости дня

Русская православная церковь выступает за проведение всеправославного обсуждения проблемы признания Православной церкви Украины (ПЦУ), сказал секретарь по межправославным отношениям Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Целесообразность принятия того или иного синодального решения в Русской церкви определяет сам Синод…. Русская церковь по-прежнему выступает за всеправославное обсуждение этой проблемы», – сказал священнослужитель, передает ТАСС.

Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру – Православную церковь Украины. Священный синод Кипрской православной церкви поддержал это решение. После этого РПЦ прекратила поминовение главы Кипрской церкви.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.



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